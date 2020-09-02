Отец и агент капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе признал, что будет сложно разрулить ситуацию так, чтобы Лео остался в родном клубе.
«Будущее в «Барселоне»? С этим все сложно. Будет очень сложно остаться», – сказал отец El Chiringuito по прибытию в Каталонию для переговоров с клубом.
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- Месси провел всю профессиональную карьеру в «Барселоне», выиграл 33 турнира и стал обладателем шести «Золотых мячей».
- В августе из-за разногласий с руководством Лионель потребовал у «Барсы» отпустить его.
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