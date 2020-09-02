Отец и агент капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе признал, что будет сложно разрулить ситуацию так, чтобы Лео остался в родном клубе.

«Будущее в «Барселоне»? С этим все сложно. Будет очень сложно остаться», – сказал отец El Chiringuito по прибытию в Каталонию для переговоров с клубом.