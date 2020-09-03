Об этом сообщил журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало. «Есть новый сценарий: серьезные шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. В данный момент он обдумывает это. Руководство просит его остаться, и Лео скоро решит. Посмотрим, чем это закончится», – пишет журналист.