Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, будет вынужден остаться на сезон-2020/21 в каталонском клубе.
Об этом сообщил журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало. «Есть новый сценарий: серьезные шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. В данный момент он обдумывает это. Руководство просит его остаться, и Лео скоро решит. Посмотрим, чем это закончится», – пишет журналист.
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По словам Аревало, 33-летний Месси определится с будущим 3 сентября. Football Espana пишет, что Месси останется в «Барселоне» на сезон с 90-процентной вероятностью.
- Лионель Месси в конце августа объявил руководству «Барселоны» о желании уйти, самый вероятный вариант продолжения карьеры – «Манчестер Сити».
- Контракт Месси с каталонским клубом истекает в июне 2021 года.
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