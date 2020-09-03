Нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свое будущее в команде и попутно уколол руководство мадридского клуба.
«Не знаю, что может случиться во время трансферного окна. Я пытался уехать в прошлом году, но в последний момент все заблокировали. Были и другие случаи, но «Реал» не позволял. Так что решать будет клуб. Но, честно говоря, он ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Я хочу играть, у меня есть мотивация», – цитирует 31-летнего валлийца Sky Sports.
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- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
- Форвард конфликтует с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
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