«Не знаю, что может случиться во время трансферного окна. Я пытался уехать в прошлом году, но в последний момент все заблокировали. Были и другие случаи, но «Реал» не позволял. Так что решать будет клуб. Но, честно говоря, он ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Я хочу играть, у меня есть мотивация», – цитирует 31-летнего валлийца Sky Sports.