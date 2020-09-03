«Он заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее. Не знаю, сделает ли он это наилучшим образом. Конечно, для испанского футбола, «Барселоны» и для нас – а мы любим побеждать лучших – хотелось бы, чтобы он остался здесь. Лео делает Ла Лигу и свою команду лучше, а Класико – красивее», – цитирует 34-летнего Рамоса The Score, ссылаясь на AFP.