Капитан «Реала» Серхио Рамос высказал мнение футболистов мадридского клуба по поводу возможного ухода Лионеля Месси из «Барселоны».
«Он заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее. Не знаю, сделает ли он это наилучшим образом. Конечно, для испанского футбола, «Барселоны» и для нас – а мы любим побеждать лучших – хотелось бы, чтобы он остался здесь. Лео делает Ла Лигу и свою команду лучше, а Класико – красивее», – цитирует 34-летнего Рамоса The Score, ссылаясь на AFP.
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- Лионель Месси в конце августа объявил руководству «Барселоны» о желании уйти, самый вероятный вариант продолжения карьеры – «Манчестер Сити».
- Контракт Месси с каталонским клубом истекает в июне 2021 года.
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