По информации AS , каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой «Барса» платила за работу в соцсетях для улучшения имиджа Бартомеу и дискредитации некоторых игроков, включая Лионеля Месси и Жерара Пике.

Подозрения у правоохранительных органов вызвала выплаченная надбавка в размере около 600 процентов. Аудит, выполненный еще в апреле компанией PWC, также показал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена чрезмерно. Компания получила от «Барселоны» 980 тысяч евро, а компании-партнеры берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.