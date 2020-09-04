Руководство «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Марией Бартомеу подозревается в коррупции.
По информации AS, каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой «Барса» платила за работу в соцсетях для улучшения имиджа Бартомеу и дискредитации некоторых игроков, включая Лионеля Месси и Жерара Пике.
Подозрения у правоохранительных органов вызвала выплаченная надбавка в размере около 600 процентов. Аудит, выполненный еще в апреле компанией PWC, также показал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена чрезмерно. Компания получила от «Барселоны» 980 тысяч евро, а компании-партнеры берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.
Боссов клуба вызвали в полицию для дачи показаний, в офисах «Барсы» были проведены проверки.
- 57-летний Бартомеу занимает пост с 2014 года.
- В сезоне-2019/20 «Барселона» не выиграла ни одного титула и завершила кампанию в Лиге чемпионов поражением 2:8 от «Баварии» на стадии четвертьфинала.