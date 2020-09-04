Отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе отправил Ла Лиге письмо, в котором оспорил наличие действующего пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына.

Хорхе опроверг заявление Ла Лиги о том, что пункт о сумме выкупа за 700 млн евро все еще применим. Хорхе настаивает, что действие этого пункта не работает с конца прошлого сезона в случае, если игрок в одностороннем порядке решит покинуть «Барселону». Письмо опубликовал в твиттере журналист Гильем Балаге.