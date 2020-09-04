Отец и агент нападающего «Барселоны» утверждает, что действие пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына истекло с концом прошлого сезона. В ответном заявлении Ла Лига обвинила отца Лионеля в том, что тот анализирует контракт вне контекста и в отрыве от буквального смысла написанного. Руководящий орган настаивает на том, о чем было объявлено 30 августа – аргентинец может покинуть клуб только после выплаты клаусулы.