Аргентинец в августе уведомил работодателя о желании расторгнуть договор, но добиться своего ему так и не удалось – сезон-2020/21 он проведет на «Камп Ноу».

В интервью Goal аргентинец сообщил следующее: «Я был несчастлив и хотел уйти. Мне не позволили, и я остаюсь в клубе, чтобы не доводить дело до судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу – это катастрофа».