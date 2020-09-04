Капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил, что останется в команде на следующий сезон.

Аргентинец в августе уведомил работодателя о желании расторгнуть договор, но добиться своего ему так и не удалось – сезон-2020/21 он проведет на «Камп Ноу».

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В интервью Goal аргентинец сообщил следующее: «Я был несчастлив и хотел уйти. Мне не позволили, и я остаюсь в клубе, чтобы не доводить дело до судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу – это катастрофа».

  • Аргентинец хотел воспользоваться пунктом в контракте, по которому он может разорвать соглашение в одностороннем порядке.
  • «Сине-гранатовые» настояли на том, что соответствующий пункт был действителен до 1 июля.

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