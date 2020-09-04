На прошлой неделе Месси уведомил «Барсу», что больше не будет за нее играть и рассчитывает стать свободным агентом.

В контракте правда есть пункт о бесплатном уходе, но клан Лео сначала сорвал дедлайн (был обязан все высказать боссам еще весной), а потом придумал нелепый повод для разрыва соглашения: якобы сезон сдвинулся из-за пандемии, поэтому даты из договора тоже автоматически сместились на несколько месяцев.

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«Барселону» и Бартомеу в эти дни было просто жаль: кажется, руководителей ненавидели вообще все, включая фанатов «Реала», которым всегда нужен сильный конкурент. Но Жозеп шикарно разобрался в ситуации: во-первых, не повелся на уговоры отпустить Лео бесплатно (спасибо сильным юристам), во-вторых, дал понять, что отдаст Месси только за клаусулу в 700 млн евро.

С одной стороны, президент люто рисковал. Он мог нарваться на годичный бойкот Месси – фанаты бы все равно встали на сторону гения и растерзали босса. С другой стороны, Бартомеу классно просчитал расклады: Лео важно оставаться любимым, а забастовки – это неминуемый удар по репутации и смазанное прощание с родным клубом. Поэтому Жозеп до последнего удерживал планку в 700 миллионов – она и позволила сохранить Лео.

Конечно, Бартомеу мог поискать компромиссы и выбить у «Сити», «ПСЖ» или «Интера» 150-200 млн евро, но Жозеп хорошо помнит, как бездарно вложил 222 млн от продажи Неймара. Поэтому президент отмел этот сценарий и технично удержал Месси как минимум до следующего лета.

Жозеп Мария Бартомеу Фото: Getty Images

Итог этой истории явно в пользу «Барсы»: скандал погашен, а Лео остался и явно будет выкладываться на максимум. Сейчас все выглядит так, что в 2021-м он все равно покинет «Барсу», но клуб получил целый год, чтобы соблазнить Месси новым проектом развития.

Надо признать: в мегакризисной обстановке топ-менеджмент клуба сориентировался гораздо эффективнее, чем Лео и его отец. Но группировка Месси может переиграть «Барсу» уже в следующем раунде – том самом, когда начнутся переговоры об очередном жирном контракте. Не исключено, что Лео и его папа добивались как раз этого – тогда их многоходовка реально виртуозная.

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