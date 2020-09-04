Аргентинец Лионель Месси впервые прокомментировал трансферный запрос и события последних недель.

«Я сказал клубу, в том числе президенту, что хочу уйти. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону, что клубу нужно больше молодых игроков, новых игроков, и думал, что мое время в «Барселоне» закончилось. Мне было очень обидно, потому что я всегда говорил, что хочу завершить карьеру здесь. Это был очень тяжелый год, я много страдал на тренировках, в играх и в раздевалке. Для меня все стало очень тяжело, наступил момент, когда я задумался о поиске новых амбиций.

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Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против «Баварии», нет – я долго думал об этом решении. Я сказал об этом президенту – он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или остаться, и, в конце концов, он не сдержал свое слово. Я отправил факс, чтобы официально обозначить свою позицию – я хотел уехать. Это было сделано не для того, чтобы устроить беспорядок или пойти против клуба, а для того, чтобы сделать все официальным, потому что мое решение было принято.

Они ответили, что я не сообщил о решении в срок до 10 июня, но мы участвовали во всех соревнованиях, это был неподходящий момент. И все же, президент всегда говорил мне: «Когда сезон закончится, ты решишь, останешься ты или уйдешь». Он никогда не назначал дату. Я всегда говорил, что хочу видеть амбициозный проект и выигрывать титулы с клубом, чтобы делать легенду «Барселоны» еще больше. Правда в том, что в течение долгого времени не было никакого проекта или его подобия, они только и делают, что латают дыры. Как я уже сказал, я всегда думал о благополучии своей семьи и клуба.

Меня ранило то, что обо мне писали, особенно ложные вещи – предположения о том, что я могу подать в суд на «Барсу» ради собственной выгоды. Я бы никогда такого не сделал. Повторяю, я хотел уйти, и это было мое право, потому что в контракте говорилось, что меня должны отпустить. Я не говорил: «Я ухожу и точка». Я хотел уйти, потому что думал о том, чтобы прожить свои последние футбольные годы счастливо. В последнее время я не нахожу счастья в клубе.

Когда я сообщил о желании уехать жене и детям, случилась настоящая драма. Вся семья плакала, дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Но я смотрел дальше – я хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы, бороться в Лиге чемпионов. В ней можно выиграть или проиграть, потому что это сложный турнир, но нужно бороться. По крайней мере стараться, а мы развалились в Риме, Ливерпуле, Лиссабоне. Все это заставило меня задуматься о том решении, которое я хотел реализовать.

Теперь я продолжу работу в клубе, потому что президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно. Был другой способ – обратиться в суд. Я бы никогда не пошел в суд против «Барсы», потому что это клуб, который я люблю и который дал мне все с тех пор, как я приехал. Я продолжу играть в «Барсе», и мое отношение не изменится, как бы я не хотел уйти. Я буду делать все возможное», – рассказал аргентинец Goal.

Месси сможет покинуть «Барселону» через год свободным агентом.

На момент окончания контракта ему будет 34.

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