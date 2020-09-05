Хорватский полузащитник Иван Ракитич после ухода из «Барселоны» раскритиковал руководство клуба.

«Пришло время покинуть «Барселону». Я всегда был готов играть, но принимались решения, которых я не понимал. Но я был готов согласиться с ними ради команды», – цитирует 32-летнего Ракитича Marca.

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🔙 Ракитич вернулся в «Севилью»
01/09/2020 В 14:15
  • После шести сезонов в «Барселоне» Ракитич вернулся в «Севилью».
  • Ранее руководство каталонского клуба раскритиковал Лионель Месси, решивший остаться на сезон и доработать контракт до конца.

Месси остался в «Барсе». Попытка свалить была ничтожной

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