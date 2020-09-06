Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде.

El Transistor со ссылкой на радиостанцию Onda Cero сообщает, что 33-летний Месси выразил недовольство поведением одноклубников, которые не приняли его сторону в конфликте с президентом «Барсы» Хосепом Марией Бартомеу. Аргентинца задело отсутствие сообщений со словами поддержки.

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