Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде.
El Transistor со ссылкой на радиостанцию Onda Cero сообщает, что 33-летний Месси выразил недовольство поведением одноклубников, которые не приняли его сторону в конфликте с президентом «Барсы» Хосепом Марией Бартомеу. Аргентинца задело отсутствие сообщений со словами поддержки.
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