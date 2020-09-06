Стало известно, когда капитан «Барселоны» Лионель Месси вернется к тренировкам с командой.
Marca сообщает, что 33-летний аргентинец сдал тест на коронавирус на дому. В понедельник станут известны результаты. Если проба будет отрицательной, Лео возобновит тренировки.
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- 4 сентября Месси заявил, что доработает контракт с «Барселоной» до конца, несмотря на желание уйти.
- Соглашение истекает летом 2021 года.
- Остальные игроки сдавали тест на клубной базе – Месси проигнорировал процедуру.
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