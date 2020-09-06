Стало известно, когда капитан «Барселоны» Лионель Месси вернется к тренировкам с командой.

Marca сообщает, что 33-летний аргентинец сдал тест на коронавирус на дому. В понедельник станут известны результаты. Если проба будет отрицательной, Лео возобновит тренировки.