Стало известно, когда капитан «Барселоны» Лионель Месси вернется к тренировкам с командой.

Marca сообщает, что 33-летний аргентинец сдал тест на коронавирус на дому. В понедельник станут известны результаты. Если проба будет отрицательной, Лео возобновит тренировки.

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  • 4 сентября Месси заявил, что доработает контракт с «Барселоной» до конца, несмотря на желание уйти.
  • Соглашение истекает летом 2021 года.
  • Остальные игроки сдавали тест на клубной базе – Месси проигнорировал процедуру.

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