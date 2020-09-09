«Барселона» опубликовала фото с утренней тренировки от 9 сентября. И капитан команды Лионель Месси, и его товарищ Луис Суарес, которому активно прогнозируют уход из клуба. занимались в общей группе.

Также на фотографиях присутствуют Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Ансу Фати.

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  • 33-летний Месси должен был вернуться к тренировкам после получения отрицательного теста на коронавирус.
  • 4 сентября Месси заявил, что доработает контракт с «Барселоной» до конца, несмотря на желание уйти. Соглашение истекает летом 2021 года.
  • В услугах Суарес заинтерсован «Ювентус».

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