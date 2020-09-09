Мадридский «Реал» хочет найти для Гарета Бэйла нового работодателя и готов взять на себя расходы по заплате валлийца – клуб будет покрывать 50% оклада игрока в любой команде, которая решится забрать его.

Действующая сделка игрока с клубом истекает только в 2022 году, при этом каждые 7 дней на его банковский счет капает в районе 660 тыс евро. Игрок уже давно не входит в планы Зинедина Зидана и открыто конфликтует с клубом и тренером, но не торопится уходить – мало кто готов утолить финансовые аппетиты футболиста. Как сообщает The Telegraph, к игроку существует интерес из АПЛ – «Реал» так сильно хочет скинуть токсичного игрока, что с радостью будет выплачивать половину его оклада в случае ухода из клуба.

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