Действующая сделка игрока с клубом истекает только в 2022 году, при этом каждые 7 дней на его банковский счет капает в районе 660 тыс евро. Игрок уже давно не входит в планы Зинедина Зидана и открыто конфликтует с клубом и тренером, но не торопится уходить – мало кто готов утолить финансовые аппетиты футболиста. Как сообщает The Telegraph, к игроку существует интерес из АПЛ – «Реал» так сильно хочет скинуть токсичного игрока, что с радостью будет выплачивать половину его оклада в случае ухода из клуба.