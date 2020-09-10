Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн уверен, что уладит игровые взаимоотношения с капитаном команды Лионелем Месси.
«Взаимопонимание между нами похоже на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Поначалу были сложности, и понадобилось время для того, чтобы мы стали лучше взаимодействовать. С Месси тоже все наладится.
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Хочу снова играть со своими партнерами и выкладываться ради трофеев. Предыдущий сезон закончился без титулов, а такого с «Барселоной» не случалось давно», – цитирует 29-летнего Гризманна AS со ссылкой на RTL.
- После окончания сезона-2019/20 Месси хотел уйти из команды, но решил доработать контракт до конца.
- Соглашение Лео с клубом истекает в конце сезона-2020/21.
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