Наблюдать за каталонской агонией больнее, чем смотреть на сварку. До выборов президента еще год, и уже очевидно, что Бартомеу их проиграет – сохранить должность не помогут даже вертолеты и автоматы. Видимо, осознание полнейшей беспомощности заставляет Жозепа творить откровенный беспредел: под конец срока он выкрутил собственные бзики на максимум.

Для начала Бартомеу зачем-то выдернул Роналда Кумана из сборной Нидерландов. Так босс показал: моя стратегия верная, нам нужны тренеры либо с каталонской философией, либо с барселонским бэкграундом – и плевать, какие у них достижения. Казалось бы, после ужасов с Вальверде и Сетьеном пора было нанять статусного и титулованного коуча, но упрямый Жозеп все равно взял мужика, который ничего не добивался с середины нулевых.

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Жозеп Мария Бартомеу Фото: Getty Images

Тактические гики пытаются оправдать это решение абстрактными плюсами Кумана (обновит состав, добавит прагматичности, встряхнет раздевалку), но это просто смешно и нелепо. Того же Сетьена еще недавно хвалили за владение мячом, но на деле Кике оказался пастухом, который довел «Барсу» до тотального унижения. Так и здесь: эфемерные достоинства Кумана разбиваются о скиллы физрука с раздутым эго. За 20 лет тренерской карьеры Роналд не сделал ничего выдающегося – в лучшем случае, удачно стартовал, но потом все равно сдувался. Так что этот выбор – гигантский шаг к очередному печальному сезону.

Второй пункт программы Бартомеу – апдейт состава. Его клуб проводит предельно топорно. Такое впечатление, что Жозеп зашел в самый примитивный футбольный менеджер и нажал кнопку «Омолодить»: с «Камп Ноу» тупо сбрасывают парней старше 30 лет. Ракитича (32) за гроши спустили в «Севилью», от Видаля (33) просто тихо избавились, на Суареса (33) уже тоже не рассчитывают.

Все трое – заслуженные мужчины, но их цинично и бесцеремонно выкинули за порог. Остальным олдам вроде Бускетса четко дали понять: гарантированного места в старте не будет, ваши позиции под огромным вопросом. Окей, чистка получилась жесткой, но по факту «Барса» лишилась стабильного страйкера и двух надежных полузащитников – далеко не факт, что в этом сезоне их равноценно заменят. Скорее наоборот: уже скоро в Каталонии начнут скучать по голам Суареса, тестостерону Видаля и тонким ходам Ракитича.

Самое печальное, что реальная проблема «Барселоны» – оборона – не решается вообще никак. Нет собаки в центре поля (Пьянич – точно не она), нет скилловых ЦЗ, нет вообще никаких выводов по итогам 2:8 от «Баварии». Судя по всему, каталонцам нравятся разгромные вылеты из Лиги чемпионов – даже сейчас «Барса» приценивается к Депаю, а не экстренно прокачивает защиту.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

По состоянию Месси тоже остаются вопросы. После его заявления («Я остаюсь и буду биться за клуб») и фанаты, и боссы подумали, что Лео продолжит разрывать – далеко не факт. Никто не знает, как заиграет человек, которого фактически кинули с бесплатным уходом и лишили близкого кореша Суареса. Понятно, что Месси продолжит выкладываться по полной, но иногда это не помогает – как в сборной Аргентины, где на Лионеля регулярно накатывает депрессия.

Надо говорить объективно. Единственный шанс «Барсы» в Ла Лиге – ультрабодрый старт параллельно с внезапными потерями «Реала» и «Атлетико». В ЛЧ никаких шансов с этим тренером и дохлым ростером нет. Остается только смиренно ждать выборов: есть надежда, что после изгнания поехавшего Бартомеу «Барселона» наконец оживет и снова станет мощной.

Чемпионат Испании Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны» ВЧЕРА В 11:43