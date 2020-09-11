Уругвайский нападающий Луис Суарес хочет остаться в Испании – но не в «Барселоне».

Deportes Cuatro сообщает, что 33-летний Суарес склоняется к переходу в «Атлетико» – в нем заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Коуч уверен, что уругвайский форвард проведет на высоком уровне еще как минимум два сезона.

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«Атлетико» приобретет Суареса, если избавится от Альваро Мораты или Диего Косты, выступлениями которых в сезоне-2019/20 Симеоне недоволен. Если эти игроки останутся в клубе, «Атлетико» не сможет платить звездному новичку требуемую им зарплату.

Также Суаресом интересовался «Ювентус».

Новости об уходе уругвайца из «Барсы» появились после прихода нового тренера, Роналда Кумана.

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