«Играть в одной команде с Роналду было невероятно. Мы провели вместе семь потрясающих сезонов и выиграли много трофеев. Даже когда команда не играла наилучшим образом, Криштиану мог обеспечить результат с помощью своих навыков и характера. Он был особенным. Он так работал на тренировках и выкладывался в матчах, что всегда можно было ожидать чего-то особенного.

Без Криштиану мы стали больше играть командно. То есть, мы и с ним играли слаженно, но когда все идет не по нашему сценарию, нужен кто-то, кто добавит немного магии. Мы уже два года без Роналду, и за это время стали играть более командно, более слаженно. Теперь это наше лучшее качество – мы не зависим от одного игрока», – цитирует 35-летнего Модрича The Times.