«Валенсия» решила избавиться от российского полузащитника Дениса Черышева.
Как сообщает Cadena SER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.
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Ранее стало известно, что Черышев отверг предложения клубов из России (в том числе ЦСКА и «Спартака») и решил остаться на «Месталье», рассчитывая завоевать доверие нового главного тренера команды Хави Грасии.
- В минувшем сезоне 29-летний Черышев провел в составе «Валенсии» 31 матч во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
- Денис – один из героев чемпионата мира-2018, на домашнем для сборной России турнире он отметился тремя голами.
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