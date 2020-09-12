«Валенсия» решила избавиться от российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает Cadena SER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.

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Ранее стало известно, что Черышев отверг предложения клубов из России (в том числе ЦСКА и «Спартака») и решил остаться на «Месталье», рассчитывая завоевать доверие нового главного тренера команды Хави Грасии.

  • В минувшем сезоне 29-летний Черышев провел в составе «Валенсии» 31 матч во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
  • Денис – один из героев чемпионата мира-2018, на домашнем для сборной России турнире он отметился тремя голами.

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