«Валенсия» в матче первого тура чемпионата Испании переиграла на своем поле «Леванте» – 4:2.
Победный мяч на 75-й минуте с передачи российского полузащитника Дениса Черышева оформил Ману Вальехо.
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- Ранее сообщалось, что «Валенсия» решила избавиться от Черышева – его агенту поставили задачу продать Дениса (срок – до 5 октября).
- В прошлом розыгрыше Ла Лиги Черышев забил один мяч и отдал два ассиста в 24 матчах.
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