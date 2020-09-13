«Валенсия» в матче первого тура чемпионата Испании переиграла на своем поле «Леванте» – 4:2.

Победный мяч на 75-й минуте с передачи российского полузащитника Дениса Черышева оформил Ману Вальехо.

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«Валенсия» сказала Черышеву искать новый клуб (Cadena SER)
ВЧЕРА В 19:13
  • Ранее сообщалось, что «Валенсия» решила избавиться от Черышева – его агенту поставили задачу продать Дениса (срок – до 5 октября).
  • В прошлом розыгрыше Ла Лиги Черышев забил один мяч и отдал два ассиста в 24 матчах.

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