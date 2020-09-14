Капитан «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса придурком во время товарищеского матча.
12 сентября «Барса» победила «Химнастик» со счетом 3:1. В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и побузил на одного из футболистов соперника – Рибельеса. «Во время нашей стычки Месси сказал мне: «Перестань меня пинать, придурок», – приводит слова Хавьера Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.
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- За «Барсу» в матче против «Химнастика» отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо.
- Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч первого тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесен на неопределенный срок.
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