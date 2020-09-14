12 сентября «Барса» победила «Химнастик» со счетом 3:1. В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и побузил на одного из футболистов соперника – Рибельеса. «Во время нашей стычки Месси сказал мне: «Перестань меня пинать, придурок», – приводит слова Хавьера Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.