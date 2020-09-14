Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признал вину в хранении и распространении детской порнографии. Как сообщает Der Spiegel, в ходе расследования завершивший карьеру Метцельдер подтвердил, что хранил запрещенные материалы и отправил их трем женщинам.

Согласно данным, которыми располагает следствие, 39-летний экс-футболист хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. Кроме того, в период с июля по сентябрь 2019 года он выслал трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания при помощи WhatsApp.

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К настоящему моменту у Der Spiegel нет достоверной информации, признал ли Метцельдер вину по всем фактам или только частично. Спортсмен настаивает на том, чтобы данные о ходе следствия и судебного процесса не разглашались.

Помимо «Реала», Метцельдер на клубном уровне выступал за «Пройссен» (Мюнстер), дортмундскую «Боруссию», «Шальке» и «Хальтерн». Завершил карьеру в 2014 году.

В 2002 году Метцельдер в составе сборной Германии стал серебряным призером чемпионата мира в Японии и Южной Корее, в 2006-м – бронзовым призером домашнего ЧМ.

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