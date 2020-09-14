Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии издания Forbes.

Аргентинец расположился на первой строчке с впечатляющей суммой – 126 миллионов долларов. 92 млн Лео получил в качестве зарплаты, еще 34 млн – доходы от рекламных контрактов.

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На второе место топа попал страйкер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду: он заработал 117 млн долларов (70 млн – зарплата, 47 – поступления от рекламы). Бронза у форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара (96 млн), четвертая строчка – у французского нападающего парижан Килиана Мбаппе (42 млн).

Кроме Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе, в топ-10 вошли Мохамед Салах, Поль Погба, Антуан Гризманн, Гарет Бэйл, Роберт Левандовский и Давид де Хеа.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка Дисквалификация Месси истекла – Лео снова сыграет за сборную 12/09/2020 В 10:56