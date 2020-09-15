У 26-летнего игрока сборной Нидерландов остается всего год по контракту, и он уведомил нынешнего работодателя о желании сменить команду. По информации De Telegraaf, футболист близок к переходу в «Барселону» – стороны уже согласовали все условия сделки, клуб рассчитывает объявить о подписании до 20 сентября.