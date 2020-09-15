Нападающий «Лиона» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Барселоне».
У 26-летнего игрока сборной Нидерландов остается всего год по контракту, и он уведомил нынешнего работодателя о желании сменить команду. По информации De Telegraaf, футболист близок к переходу в «Барселону» – стороны уже согласовали все условия сделки, клуб рассчитывает объявить о подписании до 20 сентября.
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- Депай воссоединится с бывшим тренером по национальной команде Роналдом Куманом.
- В 2015-м Мемфис перешел из ПСВ в «МЮ» за 34 млн евро в статусе одного из самых перспективных игроков планеты, но не оправдал ожиданий и через 2 года ушел в «Лион».
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