Денис Черышев роскошно стартовал в Ла Лиге: выскочил на 20 минут, оформил ассист и помог «Валенсии» замочить «Леванте» в дерби.

Теперь клуб Дениса висит на первой строчке в Примере, но это случайность и совпадение.

Чемпионат Испании Черышев отдал победный ассист в матче против «Леванте» ВЧЕРА В 22:58

Во-первых, боссы лиги дали отдохнуть грандам из еврокубков – все топы (от «Мадрида» до «Севильи») пропустили дебютный тур. Во-вторых, «Валенсия» сейчас больше всего напоминает «Анжи»-2013 – профиль «мышей» на Transfermarkt отдает безнадежностью и тоской.

Летом клуб Питера Лима не потратил на игроков ни цента – наоборот, устроена грандиозная распродажа. Владелец усиленно хватает кэш и прощается с игроками, игнорируя их статус: ушел даже Парехо, бомбивший на «Месталье» с 2011-го. Задача босса понятна: нужно максимально разгрузить бухгалтерию, а если конкретнее – избежать банкротства.

Месяц назад уже проскочила информация, что «Валенсии» нечем платить игрокам. Парням даже предложили раздать векселя, причем погасить долги по этим распискам можно не раньше 2021 года – так себе расклад для серьезного клуба из солидного чемпионата. Кажется, формула, озвученная дочерью Лима («Мы здесь хозяева. Будем делать, что захотим»), дала жесточайший сбой.

В таких условиях у Черышева фактически нет будущего в «Валенсии». С одной стороны, он чудовищно травматичен, и это явно бесит местных руководителей. С другой стороны, клуб сам подписал с ним контракт – надо смиренно исполнять. Короче, разумнее всего поступить с Черышевым так же, как с еще пачкой игроков, – экстренно расстаться.

Проблема в том, что стабильный спрос на хрупкого Дениса есть только из России, но сам Черышев пока все отвергает. Это разумная стратегия: лучше кое-как дотянуть на «Месталье» до Евро-2021, чем ехать в РПЛ ради стабильного кэша, гипотетических еврокубков и живых просмотров от Станислава Черчесова.

Денис Черышев и Станислав Черчесов в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия Фото: Getty Images

Чтобы понять, почему Черышеву рано спускаться в Премьер-лигу, достаточно изучить опыт других русских игроков.

Кержаков застрял на лавке в «Севилье» в 2007-м и умчался в «Динамо» ради Евро. Прогадал во всем: Хиддинк перестал видеть в Саше форварда из элитного клуба и не взял в Австрию и Швейцарию.

Следующая жертва – Роман Павлюченко. Он устал получать жалкие минутки в «Тоттенхэме», запарился из-за уплывающего Евро-2012 и потребовал отпустить его в «Локо». «Ты идиот?» – честно интересовался хозяин «шпор» Леви. «Хочу играть», – скулил СуперПав. Разумеется, через пару месяцев он уже плевался из-за пустых трибун и ужасных полей, а в Англию больше никто не звал. Большая карьера была окончена.

Примерно так же вышло у Билялетдинова. Ради него Карпин лично летал на переговоры с «Эвертоном», но это не помогло: Динияр почти сразу поругался с Валерой и стал ненужным. Теперь Билл мочит Карпина во всех интервью, но игрок виноват сам: разменял Англию на практику в РПЛ, а потом так и не ожил. «Анжи», «Торпедо», «Рубин», затем клуб из Литвы – последний солидный матч Динияр провел еще в те времена, когда ему не исполнилось и 30 лет. «Отъезд из Европы – ошибка», – грустно признает Билялетдинов.

Существуют и примеры помельче. Виктор Будянский рванул из Италии в Россию, но по факту сразу же прыгнул в подборки уровня «Наши легионеры. Где они сейчас?» Иван Саенко выступил аналогично: приехал в «Спартак», сломался, забрал трудовую и занялся нефтяным бизнесом – очередная демотивация для Черышева.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Из-за нового лимита Денисом плотно интересуется «Краснодар», а вместе с ним еще 2-3 обеспеченных русских клуба. Но соблазняться деньгами не стоит – через год их не станет намного меньше, да и «Валенсия» рано или поздно расплатится.

Срываться ради чемпионата Европы тоже наивно. Сейчас у Черышева статус одного из редчайших русских легионеров и героя хайлайтов Ла Лиги. Но в РПЛ Денис превратится в обычного кандидата в сборную, без бэкграунда в виде регулярных матчей против «Барсы», «Реала» и «Атлетико». Иными словами, сегодняшний Черышев возвышается над конкурентами даже из валенсийского медкабинета, а трансфер в Россию разрушит образ грациальной суперзвезды.

Пока что отец Дениса грамотно фильтрует предложения и убеждает, что Черышев-младший никуда не собирается.

Главное – сохранить эту твердость на весь ближайший сезон, даже если у «Валенсии» все станет совсем плохо, а офферы из России подскочат до неприличия. Важно понять: Денис точно успеет порубиться (и мощно заработать) в РПЛ, но этот момент надо оттягивать до последнего.

Чемпионат Испании «Валенсия» сказала Черышеву искать новый клуб (Cadena SER) 12/09/2020 В 19:13