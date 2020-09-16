Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал попытку Лионеля Месси покинуть клуб.
«По большому счету эта история меня не коснулась. В основном это был конфликт между Месси и клубом. С тех пор я разговаривал с Месси, и мы продолжаем работать», – цитирует коуча FOX Sports.
Чемпионат Франции
Глава Федерации футбола Франции: «Расизма в футболе не существует»
- В августе Месси уведомил руководство о желании покинуть команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы дали капитану понять, что легально этого сделать не выйдет, и он остался, решив не судиться с родным клубом.
Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» может выменять Бэйла на Алли (The Telegraph)
Кубок Америки
Месси уверен, что Аргентина выиграет Кубок Америки-2021 (Goal)