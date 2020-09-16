Капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить три ближайших матча клуба.

Месси должен присоединиться к сборной Аргентины для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира в Катаре. По правилам ФИФА, клубы обязаны отпускать игроков в национальные команды. Как сообщает Mundo Deportivo, меры профилактики против коронавируса вынуждают Месси провести две недели в карантине по прилету в Аргентину – чтобы успеть на тренировки сборной, ему придется вылететь заранее и пропустить матчи клуба против «Вильярреала» 27 сентября, «Сельты» 30 сентября и «Севильи» 4 октября.

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  • Сборная Аргентины 8 октября сыграет с Эквадором, 13 октября – с Боливией.
  • В августе Месси уведомил руководство о желании покинуть команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
  • Каталонцы дали капитану понять, что легально этого сделать не выйдет, и он остался, решив не судиться с родным клубом.

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