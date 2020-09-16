Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла подтвердил факт переговоров о возвращении игрока в «Тоттенхэм».
«Предстоит уладить множество вопросов, но я без сомнений утверждаю, что сейчас Гарет ближе всего к уходу из «Реала» за все семь лет. Сделка весьма сложная, но есть основания верить, что стороны близки к соглашению. Все может произойти очень быстро, если переговоры так и будут идти положительно. Гарет уже разговаривал с Жозе Моуринью и объяснял, что «Тоттенхэм» занимает особое место в его сердце», – цитирует Джонатана Барнетта Goal.com.
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«Тоттенхэм» может выменять Бэйла на Алли (The Telegraph)
- Бэйл ушел из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за 101 миллион евро евро (рекордный трансфер на тот момент).
- Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не видит 31-летнего валлийца в команде.
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