«Предстоит уладить множество вопросов, но я без сомнений утверждаю, что сейчас Гарет ближе всего к уходу из «Реала» за все семь лет. Сделка весьма сложная, но есть основания верить, что стороны близки к соглашению. Все может произойти очень быстро, если переговоры так и будут идти положительно. Гарет уже разговаривал с Жозе Моуринью и объяснял, что «Тоттенхэм» занимает особое место в его сердце», – цитирует Джонатана Барнетта Goal.com.