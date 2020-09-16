Сын Самюэля Это'О подал в суд на отца – бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи».
По информации Mundo Deportivo, Этьен Это'О требует с экс-футболиста 20 тысяч евро за невыполнение родительских обязанностей. Утверждается, что долгое время они общались по электронной почте, но затем Это'О-старший нарушил соглашение и перестал платить алименты. Также он скрывал от сына номер телефона.
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Мариан Пинеда, мать подростка, заявила, что Этьен пострадал от унижений и отсутствия своего отца, а также не получал алименты и материальную помощь на образование. Это'О вызван в суд Пальма-де-Мальорки, но пока неясно, даст ли он показания, так как находится в Катаре.
- Этьену Это'О 18 лет, он выступает за молодежку «Овьедо».
- В ранних интервью парень говорил, что ему тяжело носить фамилию Это'О, так как в футболе это накладывает определенные обязательства.
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