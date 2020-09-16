Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн летом 2020 года хотел покинуть каталонский клуб – его агенты связывались с «Манчестер Сити».
«Летом представители Гризманна общались с «Манчестер Сити», чтобы узнать, интересен ли он им. В «Сити» футболистом не заинтересовались. Гризманн хотел уйти до того, как Месси отправил «Барселоне» письмо с просьбой расторгнуть контракт», – написал журналист RAC1 Жерар Ромеро.
Чемпионат Испании
Гризманн надеется, что они с Месси наладят взаимоотношения
- 29-летний Гризманн перешел в «Барсу» из «Атлетико» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 чемпион мира забил 10 мячей и отдал четыре ассиста.
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«Ливерпуль» и «Арсенал» хотят купить Гризманна (Daily Mail)
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Бартомеу предложил «Атлетико» вернуть Гризманна в обмен на Феликса (Marca)