«Летом представители Гризманна общались с «Манчестер Сити», чтобы узнать, интересен ли он им. В «Сити» футболистом не заинтересовались. Гризманн хотел уйти до того, как Месси отправил «Барселоне» письмо с просьбой расторгнуть контракт», – написал журналист RAC1 Жерар Ромеро.