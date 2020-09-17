Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле после скандала с руководством клуба.
В преддверии старта Ла Лиги «Барса» провела товарищеский матч против «Жироны» и выиграла со счетом 3:1. 33-летний Месси сделал дубль, второй гол заслуженно появился в клубном инстаграме. Лео изящно накрутил соперника и пробил по воротам из-за штрафной. Сперва мяч ударился в каркас, затем отскочил в сетку.
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- «Барса» готовится к сезону под руководством нового главного тренера – Роналда Кумана.
- Месси намерен отработать контракт до конца (он заканчивается летом 2021 года) и сменить клуб.
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