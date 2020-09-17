В преддверии старта Ла Лиги «Барса» провела товарищеский матч против «Жироны» и выиграла со счетом 3:1. 33-летний Месси сделал дубль, второй гол заслуженно появился в клубном инстаграме. Лео изящно накрутил соперника и пробил по воротам из-за штрафной. Сперва мяч ударился в каркас, затем отскочил в сетку.