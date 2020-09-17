Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман допустил, что уругвайский нападающий может остаться в клубе.

«Утром я разговаривал с Луисом. Мы подождем и увидим, сможет ли он уйти. Но мы уважаем контракты футболистов. Если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и остальные», – цитирует Кумана Marca.

Чемпионат Испании
Куман впервые прокомментировал попытку бегства Месси
ДЕНЬ НАЗАД
  • После назначения Куман дал понять, что не рассчитывает на 33-летнего Суареса.
  • Уругваец планирует уйти, но требует от «Барселоны» компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Барселоне» светит крах в этом сезоне. Месси не спасет

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании
Суарес не исключает перехода в «Атлетико» (Cuatro)
11/09/2020 В 06:29
Чемпионат Испании
Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»
09/09/2020 В 11:43