Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман допустил, что уругвайский нападающий может остаться в клубе.
«Утром я разговаривал с Луисом. Мы подождем и увидим, сможет ли он уйти. Но мы уважаем контракты футболистов. Если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и остальные», – цитирует Кумана Marca.
Чемпионат Испании
Куман впервые прокомментировал попытку бегства Месси
- После назначения Куман дал понять, что не рассчитывает на 33-летнего Суареса.
- Уругваец планирует уйти, но требует от «Барселоны» компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Чемпионат Испании
Суарес не исключает перехода в «Атлетико» (Cuatro)
Чемпионат Испании
Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»