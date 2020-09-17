Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пока не получил права находиться на скамейке команды в официальных матчах.
Cadena COPE сообщает, что 57-летний коуч не получил разрешения на полноценное управление командой от Федерации футбола Испании. Причина – до сих пор действующий контракт «Барселоны» с экс-тренером Кике Сетьеном. Условия расторжения договора пока не согласованы, так как Сетьен надеется получить компенсацию.
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- Сетьен был уволен после сезона-2019/20 – в частности, поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- 19 августа «Барса» официально представила Кумана.
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