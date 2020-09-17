Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пока не получил права находиться на скамейке команды в официальных матчах.

Cadena COPE сообщает, что 57-летний коуч не получил разрешения на полноценное управление командой от Федерации футбола Испании. Причина – до сих пор действующий контракт «Барселоны» с экс-тренером Кике Сетьеном. Условия расторжения договора пока не согласованы, так как Сетьен надеется получить компенсацию.