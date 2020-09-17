В январе 2015 года Флорентино Перес в очередной раз сошел с ума. «Мадрид» шел на первом месте, поэтому президент сконцентрировался на будущем и вписался в жесточайший аукцион за Мартина Эдегора. Про норвежского пацана к тому моменту знала вся Европа, но смущали два фактора. Во-первых, ему только-только исполнилось 16. Во-вторых, отец Мартина выкручивал руки всем претендентам и пользовался самыми грязными переговорными приемчиками. Он ссылался на статистику (первый взрослый гол – в 15 лет), шантажировал офферами других клубов, без конца торговался и бился за каждый пункт в контракте.

Перес возмущался, но он не отступал: пацан получил и роскошный оклад (2,25 млн евро в год – больше чем у некоторых парней из главной команды), и сумасшедшие привилегии (тренировки с основой, игра за молодежку), и даже гарантии выхода в старте за взрослый «Реал».

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Та сделка стала максимально резонансной: подборки в духе «10 самых безумных трансферов Переса» публиковались каждый день. Труднее всех тогда пришлось Карло Анчелотти: зимой «Реал» внезапно утонул в кризисе, а итальянца доставали вопросами про Эдегора. «Как он вам? А когда он сыграет? А вы общались по поводу Мартина с тренером сборной Норвегии? Станет ли Эдегор новым Роналду?» – бедный Карло, который все это терпел.

Мартин Эдегор, «Реал» Фото: Getty Images

С Анчелотти «Мадрид» провалил тот чемпионат Испании (да и весь сезон), но итальянец все же выполнил основную миссию – засветил Эдегора на радость его отцу. Мартин выскочил вместо Роналду в последнем туре и в 16 лет отбегал полчаса в Ла Лиге – с тех пор норвежец не играл за «Реал».

Позже Карло выпустил книгу, в которой признал, что ему вообще не требовался Эдегор, но Переса было не переубедить: «Оставалось только принять трансфер. Это был пиар-ход».

Вместе с Анчи из-за Мартина злился коуч «Кастильи» Зидан. Зинедина шокировало, что Перес хочет давать стабильную практику подростку и дрищу (62 килограмма), но еще сильнее француза задевал сам формат работы. Всю неделю Мартин проводил в основе со звездами «Мадрида», а в выходные спускался в молодежку, раскидывал понты и претендовал на игровое время. Зидану даже пришлось на время отстранить Эдегора за высокомерие и тотальное выпадение из тактических схем. Сделка по Мартину тогда выглядела катастрофической: казалось, клуб просто сжег деньги.

Эдегор освоился, лишь когда от него все отстали. Он окреп, набрал мышечную массу, полноценно адаптировался в «Кастилье», а потом сгонял в аренду в «Херенвен», где для него не жалели игрового времени.

Но решающей командировкой стал трип в «Витесс» к Слуцкому. Туда Мартин ехал в ранге списанного вундеркинда: поникший, растерянный и печальный. Его можно было понять. В 15-16 он считался главным талантом на планете, а к 18-19 его обошли Мбаппе и другие тинейджеры – полная тоска.

Слуцкий очень четко зафиксировал настроение Эдегора и начал ментально прокачивать Мартина. «Это такой ребенок индиго. Все ждут, что сейчас он возьмет мяч обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым одаренным юношей мира».

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Серхио Рамос («Реал Мадрид») Фото: Eurosport

Терапия от Лео точно помогла. Мартин выдал солидный сезон в Нидерландах (9 голов + 12 ассистов), а потом вернулся в Ла Лигу и отбарабанил больше 2500 минут за «Сосьедад» – крепкий клуб, выбивший «Реал» из Кубка Испании. Там Эдегор вообще открыл счет и доказал, что его уже пора возвращать – он наконец созрел.

В текущих условиях такое усиление может стать спасительным. Из-за пандемии у «Мадрида» нет свободных денег, но и камбэк Мартина в основу – нехилый профит. Ниже – несколько тезисов о том, чем норвежец может помочь «Реалу» и какие у него перспективы:

1. Сезон в «Сосьедаде» вышел неровным: до коронавирусной паузы Эдегор играл гораздо сильнее и полезнее. Но даже спад не помешал Мартину ворваться в топ-10 Ла Лиги по xA (ожидаемым ассистам) и передачам в штрафную. Он действительно крут и умен в плане создания моментов.

2. В перспективе норвежец может заменить Модрича и ворваться в тройку Эдегор/Каземиро/Вальверде. По атакующим метрикам Мартин уже догнал хорвата, надо подтягивать вовлеченность в оборону.

3. Самое важное – деньги. Эдегор принадлежит «Мадриду» уже 5,5 лет, за это время норвежец подписал два контракта. Первый был на 2,25 млн евро в год, второй приносит около 3-3,5 млн евро в год. Даже если прибавить сумму трансфера (3 млн) и подъемные, а еще представить, что во всех арендах зарплату Мартину целиком платил Перес, в совокупности получится прайс меньше 25 млн евро. При этом Transfermarkt уже сейчас оценивает Эдегора в 45 млн евро, а на пике он вообще стоил 50 миллионов.

Пора признать: у Флорентино было много мрачных трансферов, но Мартин явно не из этой серии. Перес выиграл борьбу за мальчика и грамотно вложился в его воспитание. Теперь Эдегор либо разорвет за «Реал», либо принесет клубу деньги. Кажется, Карло Анчелотти ошибся – сделка по Мартину была не пиар-ходом, а мудрой инвестицией, которая уже отбилась.

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