Трудно представить, что «Барселона» когда-либо оказывалась в более глубокой яме, чем осенью 2020-го. Отсутствие долгосрочного планирования, странные назначения (неготовый к масштабу топ-клуба Кике Сетьен) и посредственные трансферы возрастных игроков вроде Паулиньо и Мартина Брэйтуэйта привели к краху – унижению в ЛЧ и безвольному поражению в Ла Лиге. Больнее всего по репутации «Барсы» ударило противостояние Жозепа Бартомеу и Лионеля Месси. Аргентинский идол попытался сбежать с «Камп Ноу», но руководство заблокировало его уход. В интервью Goal Лео открыто рассказал, что клуб предал многолетнюю философию, а непрофессионализм руководства привел к катастрофе.

Болельщики «Барселоны» призывают Бартомеу уйти в отставку Фото: Getty Images

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Вряд ли назначение Роналда Кумана исправит положение – уйдут годы, чтобы возродить идеалы и вернуться на вершину. История подтверждает, что «Барселона» с трудом реабилитируется после масштабных потрясений. Например, в начале 2000-х потребовалось несколько сезонов, чтобы обрести былое величие после краха имени Луи ван Гала. Тот кризис имеет много общего с нынешним хаосом – конфликты тренера с игроками, спорная тактика и войны с медиа стремительно превратили наследие Йохана Кройфа в пепелище.

После назначения Железного тюльпана летом 1997-го ничто не предвещало провала. Наоборот, Ван Гал и «Барса» казались идеальным союзом: голландец воспитал поколение звезд и выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом», а каталонцы к тому времени забыли про победы (три года не брали Примеру). Заменивший Кройфа годом раньше Бобби Робсон завоевал Кубок и Суперкубок Испании, но многолетний президент Луис Нуньес предпочел более перспективный вариант. Он перевел англичанина на позицию менеджера, а на его место пригласил самого статусного тренера континента.

Роналд Куман и Луи ван Гал Фото: Getty Images

С одной стороны, Ван Гал полностью соответствовал идеалам «Барсы»: он ставил на академию, верил в доминирующей стиль и кропотливо работал над тактикой. С другой, Луи отличался от авантюриста и идеалиста Кройфа прагматичным подходом. Самым важным компонентом успеха он считал дисциплину и не разделял игроков на лидеров и запасных – если кто-то не подчинялся, Ван Гал избавлялся от него, независимо от таланта. Импровизаторы страдали от давления прямолинейного коуча чаще остальных – такая разница подходов беспокоила серого кардинала «Камп Ноу» Кройфа с момента назначения соотечественника.

«Мы плохо взаимодействуем на личном уровне и по-разному видим футбол, – сокрушался Йохан. – Его методы готовят игроков к жизни в офисе, а не на поле». В том же ключе Ван Гала описывал выступавший под его руководством в «Аяксе» Деннис Бергкамп: «Луи – учитель. Он говорит футболистам, как должна работать система. Кройф вдохновлял выдающихся игроков, потому что они могли в одиночку решить матч. Ван Гал действовал по-другому, но что если у тебя есть 10 средних художников и Рембрандт? Неужели вы скажете Рембрандту перестать творить, чтобы он не выделялся на фоне остальных? Вероятно, вместо этого вы объясните ему, что он особенный, и позволите показать это».

«Барселона» стала местом, где раскрылись одновременно лучшие и худшие качества Ван Гала. В первом же сезоне голландца команда взяла титул с отрывом в девять очков от «Атлетика», завоевала Кубок короля и Суперкубок УЕФА. Ривалдо заменил ушедшего в «Интер» Роналдо и забил 28 мячей во всех турнирах, Сонни Андерсон и Джованни потрясающе дополнили бразильскую атаку, Луиш Фигу подтвердил статус гениального ассистента, а Хосеп Гвардиола получил капитанскую повязку. Триумф обеспечил Луи поддержку на рынке: летом 1998-го он привел в «Барсу» Франка и Роналда де Буров, Патрика Клюйверта, Филиппа Коку и Будевейна Зендена.

Луи ван Гал и игроки «Барселоны» Фото: Getty Images

Голландский десант принес второе чемпионство подряд – на этот раз каталонцы обогнали «Реал» на 11 очков. Любой тренер мира мог лишь мечтать о таком уничтожении принципиального соперника, но для Ван Гала, несмотря на трофеи, ситуация становилась только мрачнее. Испанские медиа вслед за Кройфом засомневались в принципах Луи, из-за чего каждая пресс-конференция превращалась в лекцию о правильном футболе. К тому же в Лиге чемпионов Ван Гал справлялся хуже, чем в чемпионате: в 1999-м «блауграна» заняла последнее место в группе с киевским «Динамо», ПСВ и «Ньюкаслом», а год спустя финишировала третьей после «Баварии» и «Ман Юнайтед».

Реабилитироваться за эти провалы в третьем сезоне голландцу помешал конфликт с Ривалдо – к декабрю 1999-го получивший «Золотой мяч» бразилец полностью разочаровался в манере общения тренера. Ключевое разногласие касалось тактики: плеймейкер считал, что должен играть под нападающими, а Ван Гал загонял его на левый фланг. «Ривалдо был популярен в «Барселоне», и это стало большой проблемой, – рассказал эксперт по испанскому футболу Терри Гибсон. – Думаю, журналистов и фанатов разочаровала их ссора. Та ситуация позволила медиа затравить тренера, с которым у них изначально не сложились отношения».

Принципиальность Ван Гала сработала против него – он не остыл и усадил в запас главную звезду клуба. «Ривалдо сказал мне, что больше не хочет играть слева, – объяснил Луи. – Из-за этого он не попал в состав. Это стало сюрпризом для меня и его одноклубников. Философия «Барселоны» всегда заключалась в том, что клуб важнее футболистов, тренеров и любых других сотрудников». За конфликтом в раздевалке последовал спад на поле: в чемпионате Испании команда отстала на пять очков от «Депортиво» и осталась без трофеев. В мае 2000-го Ван Гал объявил об отставке и ушел из конференц-зала со словами: «Друзья из прессы, я ухожу. Поздравляю вас».

Удивительно, но на этом история отношений голландского воспитателя и «Барселоны» не закончилась. В 2002-м тренер покинул сборную Нидерландов с неприятным осадком – в борьбе за место на ЧМ «оранжевые» уступили Ирландии. После четвертого места в Примере новый президент «блауграны» Жоан Гаспар не придумал ничего лучше, чем вернуть разочаровавшего болельщиков и разозлившего журналистов Ван Гала. Тот начал с изгнания Ривалдо – бразильскую легенду отпустили бесплатно, несмотря на оставшийся год по контракту. Следующей жертвой стал Рикельме, который пришел вскоре после Железного тюльпана, но продержался всего год. Коуч будто специально ставил аргентинца на неудобные позиции и открыто критиковал его игру без мяча. «Рикельме не проявил себя, потому что его тренировал идиот Ван Гал, – проворчал Христо Стоичков, от которого голландец избавился вскоре после первого назначения в «Барсу». – Я наслаждался его голами, передачами и финтами, но невозможно превратить виноград в яблоко. Ван Гал пытался сделать именно это».

К тому времени тренер-диктатор уже высказался о клубе и Испании так резко, что вряд ли вернул бы любовь и репутацию даже титулами: «Внедрить мою философию в «Барселоне» оказалось крайне сложно, поскольку мои идеи противоречили культуре самой страны. Мне каждый день приходилось страдать, чтобы доказать что-то. Здесь игроки всегда считают себя лучше остальных. Но мы не лучшие, пока не будем каждый год доказывать это на поле. Что «Барселона» выиграла за 100 лет? Как много Кубков чемпионов она завоевала? За шесть лет в «Аяксе» я выиграл больше трофеев, чем «Барселона» за целое столетие». После такого монолога плохие результаты стали лишь поводом избавиться от Ван Гала через полгода после возвращения – команда выиграла шесть из 19 первых матчей в Ла Лиге и шла в трех очках от зоны вылета.

«Мне очень жаль, что как тренер я не соответствовал ожиданиям болельщиков», – скупо попрощался Луи во второй раз. Лишь в 2004-м Франк Райкард, Самюэль Это’О и Роналдиньо принесли каталонцам первое за шесть лет чемпионство. Работу Железного тюльпана в Каталонии не считают успешной, несмотря на трофеи в первых сезонах. До недавнего времени тот отрезок оставался самым противоречивым в истории клуба: при Ван Гале за «Барсу» дебютировали Хави, Андрес Иньеста, Виктор Вальдес и Карлес Пуйоль, но неумение голландца идти на компромисс сработало против него. Он конфликтовал со звездами и в других клубах – в «МЮ» напора Луи не выдержали Анхель ди Мария и Робин ван Перси. Изгнание защитника Рафаэля позволило предположить, что коуч предвзято относится к футболистам из Южной Америки.

Луи ван Гал и Анхель Ди Мария в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Лучше всего натуру Ван Гала ухватил будущий капитан «Барсы» Хави, который изменил отношение к тренеру за время совместной работы: «После двух первых тренировок я подумал, что он идиот, а неделю спустя считал, что он прав. Он очень честный и методичный, настоящий перфекционист. Он требовательный, жесткий и рассчитывает на максимальные результаты». Строгий подход голландца – его главное достоинство и одновременно величайший недостаток. Проблема в том, что на стыке тысячелетий руководство упустило момент, когда Ван Гал потерял контроль над ситуацией и уважение игроков. Два года спустя Луи вернули, будто никаких разногласий не было, но все закончилось предсказуемым провалом.

Если бы боссы поддержали Луи и избавились от неугодного ему Ривалдо, конфликта удалось избежать. Если они, наоборот, дорожили бразильцем, то стоило раньше уволить Ван Гала. Новое руководство ошиблось еще сильнее, когда пригласило его во второй раз. Для нынешней «Барселоны» это должно было стать уроком, но руководители клуба так и не научились расставлять приоритеты. Преемнику Бартомеу предстоит не менее тяжелый выбор – именно он решит, кто станет главным в команде: голландский тренер, легендарный аргентинец или новое поколение воспитанников.

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