Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы возглавить мадридский «Реал».
«Возглавить «Барселону» мне не предлагали, у меня не было встречи с Бартомеу. Я ужинал с Рамоном Планесом (технический директор клуба – Eurosport), мы дружим с 2009 года, когда вместе работали в «Эспаньоле». Также я не получал предложений от «ПСЖ», «Ювентуса» или «Интера». Но мне звонили из «Бенфики» и «Монако» – не буду врать.
Не знаю, буду ли я когда-нибудь тренировать «Реал». Если это не лучший клуб мира, то точно один из лучших. Я ничем не отличаюсь от других, этот клуб находится в списке мечты каждого», – цитирует 48-летнего Почеттино Marca.
- До «Тоттенхэма» аргентинец возглавлял «Эспаньол» и «Саутгемптон».
- Почеттино довел «шпор» до финала Лиги чемпионов-2019, где команда уступила «Ливерпулю». В ноябре тренера уволили.