«Возглавить «Барселону» мне не предлагали, у меня не было встречи с Бартомеу. Я ужинал с Рамоном Планесом (технический директор клуба – Eurosport), мы дружим с 2009 года, когда вместе работали в «Эспаньоле». Также я не получал предложений от «ПСЖ», «Ювентуса» или «Интера». Но мне звонили из «Бенфики» и «Монако» – не буду врать.