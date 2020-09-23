В августе капитан «Барселоны» Лионель Месси уведомил клуб о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Соответствующий пункт был прописан в соглашении аргентинца, но его действие истекло раньше, чем нападающий решился на бегство с «Камп Ноу». Закончилось тем, что Лео публично и в деталях объяснил решение, раскритиковал руководство и лично президента Жозепа Бартомеу, а через год почти наверняка уйдет из команды бесплатно. Каталонцы сохранили лидера, но стоило ли оно того?

Сколько «Барселона» тратит на Месси?

Чемпионат Испании Месси может пропустить 3 матча «Барсы» из-за игры за сборную 16/09/2020 В 13:44

«Блауграна» занимает первое место по уровню доходов среди всех спортивных команд планеты – за прошедший год клуб сгенерировал 840 млн евро, при этом чистую прибыль составляют лишь 0,5 процента от этой суммы. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Der Spiegel, на одну только базовую зарплату Месси «сине-гранатовые» тратят в районе 70 млн евро за сезон. Лео достаточно сыграть 60% матчей в каждой кампании клуба до 2021 года, чтобы получить больше 100 млн евро в каждом из сезонов, а с учетом всевозможных надбавок за личные и командные достижения эта сумма может возрастать до 122,5 млн в год. И это без учета единоразовых поощрений капитана – по информации немецкого издания, за четырехлетний срок контракта аргентинец должен получить два бонуса в районе 65 млн евро, один из которых – за лояльность.

Зарплатная ведомость «Барсы» превышает 485 миллионов евро в год – самый высокий показатель среди футбольных команд мира, чего не скажешь о спортивных успехах клуба. Команда не побеждала в Лиге чемпионов с 2015 года – «Ливерпуль» выиграл турнир в 2019 году и потратил на зарплаты игроков всего 276 миллионов евро, имея на пять футболистов больше. Клуб заработал за победу 111 млн евро, почти 20 из них – за триумф в решающем матче, мимо которого каталонцы пролетели как раз из-за провала в двухматчевом противостоянии с «красными».

Лионель Месси, «Ливерпуль» – «Барселона» Фото: Getty Images

Мизерная прибыль каталонцев отчасти объясняется тем, что весь излишек средств реинвестируется обратно в команду – рост выручки на 44% в период с 2017 по 2019 годы привел к соразмерному увеличению зарплат игроков. Казалось бы, разумнее потратить освоенные бюджеты на частичное погашение долгов, но здесь клуб оказывается заложником самого ценного актива: космический оклад Месси позволяет остальным игрокам если не требовать от руководства повышения доходов до уровня капитана, то как минимум апеллировать к этому прецеденту и клянчить все более жирный контракт. В теории, уход Лео позволил бы клубу не только заработать на его продаже и сокращении зарплатной ведомости, но и снизить финансовые аппетиты остального ростера.

Год назад клуб отчитался о размере долга в 217 млн евро. Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что правление недоговаривает – Бартомеу и компания не учитывают 800 млн евро кредита на реконструкцию «Камп Ноу»: «Им придется объясниться. Я буду очень внимательно следить за всем, что происходит, потому что они могут нанести ущерб наследию команды. Это будет клуб с миллиардом доходов, но с миллиардом расходов и миллиардом долгов. Очень сложная ситуация для того, кто придет [на место нынешнего правления]». Сам Жозеп в начале лета говорил, что из-за пандемии клуб недосчитается в районе 200 млн – маловероятный сценарий, но после выборов нового президента весной следующего года ему может грозить тюрьма из-за плачевного положения доверенного ему актива.

Помогла бы финансовому благополучию клуба продажа Лео?

Бартомеу всегда публично заверял, что Месси не продается, и при каждом удобном случае читал нарратив – Лео вырос в «Барселоне», стал великим и завершит здесь карьеру. Тем не менее, слухи с «Камп Ноу» говорили о том, что после того самого факса от аргентинца продажа вовсе не исключалась. Выручить за игрока прописанные в контракте 700 млн евро отступных было невозможно, но сумма за пределами 222 млн евро, которую «Барса» выудила у «ПСЖ» за Неймара, могла бы серьезно испытать стойкость клуба. Продажа Роналду в «Ювентус» за 100 млн в 2018-м создала прецедент – Кришу на тот момент тоже было 33 года.

Жирная прибыль от трансфера и списание огромной зарплаты Месси могли бы иметь большое значение для сокращения бреши в счетах «Барсы», которая была гигантской и до пандемии. Проблема в том, что директора «блауграны» точно знают, во сколько обходится обладание Месси, но им гораздо сложнее рассчитать, сколько он прямо или косвенно приносит в клуб с точки зрения бизнеса. «В краткосрочной перспективе продажа Лео еще как имеет смысл для «Барсы». Эта сделка была бы очень полезна Бартомеу, чтобы привести в порядок финансовую отчетность и спасти его президентство. Им нужно искать деньги любым способом. Но вот стоимость потери такого игрока – это нечто иное», – рассказал The Athletic еще в августе Марк Менхен, директор испанской ассоциации спортивного бизнеса 2Playbook.

«Влияние потери такого игрока на бренд – сложнейшая вещь для расчета. В этом году каталонцы должны продлевать соглашения с Rakuten и Beko, двумя важнейшими спонсорами после поставщика экипировки Nike. Картина переговоров немного меняется, когда у вас больше нет Лионеля Месси в качестве игрока, представляющего лицо франшизы. Из 60 млн евро, которые они ежегодно получают от продажи мерчендайза, какую часть составляют футболки с фамилией Месси? Сколько всего джерси люди покупают, когда приходят на «Камп Ноу» ради футбола «Барсы» с участием лучшего игрока в мире?» – развил мысль Менхен.

Функционер обрисовал главное, с чем столкнулся бы клуб – финансовое влияние капитана распостраняется далеко за пределы зарплатной ведомости и турнирных призовых. В сезоне-2018/19 «Барселона» заработала 93,6 миллиона евро на продаже одиночных проходок на матчи – это значительно больше 60,88 млн евро взносов от сосьос (фанатов-владельцев акций клуба), из которых лишь чуть более 40 млн евро пришлось на сезонные абонементы. Вряд ли многие акционеры поддержали бы уход Месси, но сколько приезжих фанов изменят пункт назначения, если их любимый игрок будет выступать в другом месте?

«Барселона» занимает лишь четвертое место в мире по продажам футболок даже с Лео в составе – чуть менее двух миллионов в позапрошлом сезоне. «Реал» даже после ухода Роналду продал больше трех мультов, а «Манчестер Юнайтед» реализовал 3,25 млн в год, когда клуб финишировал шестым и вторую кампанию подряд закончил без трофеев.

Бартомеу уже предупредил, что потери от пандемии составят около 200 млн евро. В текущей кампании он предсказывает падение доходов на 300 млн евро – функционер дал понять, что клубу предстоит сократить зарплатную ведомость на 150 млн евро, просто чтобы соответствовать строгим требованиям Ла Лиги. Огромный дефицит – одна из причин, по которой часть правления «Камп Ноу» убедила себя в пользе ухода Месси. С определенной точки зрения в подобном исходе можно найти выгоду – неизбежно упуская долгосрочные последствия потери многолетней иконы и талисмана.

Другие тексты, в которых Андрей Рабинович считает чужие деньги:

Чемпионат Испании Куман впервые прокомментировал попытку бегства Месси 16/09/2020 В 10:30