Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возвращение полузащитника Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».
«Меня не беспокоят разговоры о том, что он уходит из-за меня, потому что это не так. У нас не было проблем. Никто не сможет отнять у него то, чего он добился в «Реале». У нас не было проблем. Я желаю ему всего наилучшего.
Я не общался с ним о трансфере. То, чего он достиг в «Реале», феноменально, это не обсуждается. Он выиграл много трофеев и показал свой уровень. Это правда, что он играл не так, как должен был, но на это было несколько причин», – цитирует Зидана Marca.
- Выступая за «Реал», Бэйл четырежды победил в Лиге чемпионов – в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
- В двух финалах (2014 и 2018 годов) валлиец забил победные голы – в ворота «Атлетико» и «Ливерпуля».