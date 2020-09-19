Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о положении сына в испанском клубе, а также об интересе со стороны «Краснодара»:
«Действительно, Коклен и Парехо ушли за низкую цену. Плюс Родриго и Ферран ушли в хорошие клубы за нормальные деньги. Остальных футболистов клуб продавать не будет, это только разговоры. Говорили, что Денис тоже находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.
С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу. Денис сказал, что в первую очередь дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», – цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».
- Ранее сообщалось, что «Валенсия» решила избавиться от Черышева – его агенту поставили задачу продать Дениса (срок – до 5 октября).
- В прошлом розыгрыше Ла Лиги Черышев забил один мяч и отдал два ассиста в 24 матчах.