Бартомеу довольно холодно прокомментировал возможный уход с поста и конфликт с лидером команды Лионелем Месси. «На данный момент никто не планирует уходить в отставку. Совет директоров продолжит работу, чтобы сделать команду конкурентоспособной, насколько это возможно. Клуб не останавливается – мы продолжаем работать, у нас есть много нерешенных дел.

Такое количество [голосов] удивило даже тех, кто организовал движение. Мы находимся в нормальном процессе проверки, клуб будет делать все с максимальной прозрачностью и тщательностью. Опять же, никто не хочет уходить в отставку, и мы сосредоточены на повседневной деятельности клуба. Месси? Я не буду вступать в спор с капитаном. Это вещи, которые нужно обсуждать дома. Мы должны поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами – лучший игрок в мире должен оставаться дома», – цитирует Бартомеу Marca.