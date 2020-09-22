Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пойман на мошенничестве при попытке перейти в «Ювентус».

По информации La Repubblica, 33-летний уругваец схитрил перед прохождением теста по итальянскому языку. Утверждается, что ответы на экзаменационные вопросы были отправлены Суаресу заранее, чтобы он выучил их и наверняка получил проходной балл.

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Главным нарушителем называют не Луиса, а администрацию Университета для иностранцев Перуджи. В вузе проходит проверка, обвиняются ректор и генеральный директор.

  • «Юве» мог подписать Суареса только после получения футболистом итальянского гражданства.
  • По правилам Серии А, в команде может быть не больше трех игроков не из стран Евросоюза – эти места в заявке туринцев уже заняты.

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