23 сентября он покинул тренировку каталонского клуба и попрощался с футболистами. 34-летний уругваец выезжал из спортивного комплекса La Ciudad Deportiva, и операторы испанской телепрограммы El Golazo de GOL засняли, как Луис вытирал слезы за рулем автомобиля.

Суареса связывали с переходом в мадридский «Атлетико». Ряд известных инсайдеров, в том числе Фабрицио Романо из Sky Sport Italia и Гильем Балаге из BBC Sport, уже подтвердили, что футболист отправится на «Ванда Метрополитано».