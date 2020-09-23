Нападающий «Барселоны» Луис Суарес максимально близок к уходу с «Камп Ноу».
23 сентября он покинул тренировку каталонского клуба и попрощался с футболистами. 34-летний уругваец выезжал из спортивного комплекса La Ciudad Deportiva, и операторы испанской телепрограммы El Golazo de GOL засняли, как Луис вытирал слезы за рулем автомобиля.
Суареса связывали с переходом в мадридский «Атлетико». Ряд известных инсайдеров, в том числе Фабрицио Романо из Sky Sport Italia и Гильем Балаге из BBC Sport, уже подтвердили, что футболист отправится на «Ванда Метрополитано».
- Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года и стал с ней четырехкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов-2014/15.
- Его контракт с «сине-гранатовыми» действует до июля 2021 года, зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.