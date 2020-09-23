Нападающий «Барселоны» Луис Суарес максимально близок к уходу с «Камп Ноу».

23 сентября он покинул тренировку каталонского клуба и попрощался с футболистами. 34-летний уругваец выезжал из спортивного комплекса La Ciudad Deportiva, и операторы испанской телепрограммы El Golazo de GOL засняли, как Луис вытирал слезы за рулем автомобиля.

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Суареса связывали с переходом в мадридский «Атлетико». Ряд известных инсайдеров, в том числе Фабрицио Романо из Sky Sport Italia и Гильем Балаге из BBC Sport, уже подтвердили, что футболист отправится на «Ванда Метрополитано».

  • Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года и стал с ней четырехкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов-2014/15.
  • Его контракт с «сине-гранатовыми» действует до июля 2021 года, зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

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