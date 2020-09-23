Футболисты мадридского «Реала» пошли на финансовые потери, чтобы помочь клубу после последствий пандемии коронавирусной инфекции.

В сезоне-2019/20 «бланкос» выиграли чемпионат Испании и Суперкубок страны. За победу в каждом турнире игрокам полагались призовые – 700 тысяч евро за успех в Примере и 300 тысяч евро за Суперкубок.

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Но инсайдер передачи Tiempo de Juego на радиостанции Cadena Cope Маноло Лама сообщил, что в раздевалке «Реала» приняли общее решение отказаться от денежных бонусов. Таким образом, каждый футболист оставил в клубном бюджете лишний миллион евро.

В середине сентября Marca сообщила, что «Мадрид» закончил сезон-2019/20 с префицитом в 320 тысяч евро – на эту сумму доходы столичного клуба превысили расходы.

В этом месяце «Реал» продал Серхио Регилона в «Тоттенхэм» за 30 миллионов евро, Хамеса Родригеса в «Эвертон» за 24,5 млн евро. Вдобавок клуб будет платить бонусы Гарету Бэйлу, отданному в аренду «шпорам».

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