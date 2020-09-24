Нападающий Луис Суарес официально покинул «Барселону» после шести лет в клубе. Он перешел в «Атлетико», мадридцы заплатят за игрока 6 миллионов евро.

«Барселона» публично выражает благодарность Луису Суаресу за его обязательство и преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем», – написали в пресс-службе «сине-гранатовых». В твиттере команды сказано, что футболист проведет прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», она пройдет в четверг, 24 сентября, и начнется в 13:30 по московскому времени.

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В столичном клубе добавили, что 33-летний форвард должен пройти медицинское обследование и по его итогам подпишет соглашение.

Инсайдер Николо Скира заявил, что Суарес будет зарабатывать на «Ванда Метрополитано» 10 миллионов евро за сезон. Он заключит с «индейцами» двухлетний контракт. В «Барселоне» Луис получал 17 млн евро в год.

Уругваец за шесть лет на «Камп Ноу» забил 198 мячей и выиграл 13 титулов – в том числе, четыре победы в чемпионате Испании и Лига чемпионов-2014/15.

О нежелании работать с Суаресом заявил новый главный тренер «блауграны» Роналд Куман, коуч потратил минуту на телефонный разговор с футболистом и объявление этого факта.

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