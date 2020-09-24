Kicker располагает той же информацией. Сообщается, что 27-летний футболист недоволен ситуацией в «Челси» и хочет чаще выходить на поле, чтобы обеспечить себе участие в Евро-2020, перенесенном на лето 2021 года. В двух матчах сезона-2020/21 он не получил ни минуты игрового времени.