Стала известна приоритетная цель «Барселоны» после ухода Луиса Суареса и еще нескольких футболистов.
Журналист Transfermarkt Мануэль Фет заявил, что каталонцы присматриваются к немецкому защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.
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Kicker располагает той же информацией. Сообщается, что 27-летний футболист недоволен ситуацией в «Челси» и хочет чаще выходить на поле, чтобы обеспечить себе участие в Евро-2020, перенесенном на лето 2021 года. В двух матчах сезона-2020/21 он не получил ни минуты игрового времени.
- Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года.
- В 115 матчах за лондонский клуб он забил 6 мячей.
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