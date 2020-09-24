Прошлый сезон «Атлетико» получился совсем неоднозначным. В Ла Лиге Симеоне с адским скрежетом забрался на третью строчку, а в Лиге чемпионов выдал грохнул «Ливерпуль» на «Энфилде», чтобы потом улететь в нокаут от дерзкого школьника Нагельсманна.

При этом глобально «Атлетико» страдал во всех турнирах из-за извечной проблемы – команда откровенно вымучивала голы. В Примере у Симеоне была лишь седьмая результативность (и 16 ничьих, как у «Сельты»), а в ЛЧ мадридцы рисковали только когда требовалось экстренно забить. На этом и сгорели: «Лейпциг» вонзил в самом конце, времени на камбэк не осталось – все, финиш.

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Казалось, в этом сезоне Симеоне продолжит прокачивать Феликса и тащить за счет обороны (вторая в Ла Лиге-2019/20 по допущенным xG), но тут «Барселона» зачем-то назначила Кумана. Роналд сразу сказал, что старикам в Каталонии не место, а первой жертвой голландца стал Суарес – с легендой клуба попрощались по телефону.

Луис резко дернулся в «Ювентус», там его опрокинули, и тогда на уругвайца вышел «Атлетико». Сделку оформили максимально быстро: днем Суарес со слезами уезжал с каталонской базы, а уже вечером позировал в красно-белой футболке.

Луис Суарес, «Барселона» Фото: Getty Images

По сути, «Барса» бросила перчатку сама себе, а заодно и «Реалу». Ни каталонцы, ни «Мадрид» толком не усилились. Одни почистили состав, удержали Месси и добавили Пьянича – так себе перфоманс. Другие вернули Эдегора, но смутно представляют, как забивать, когда у Бензема не прет. Оба гранда чудовищно пострадали из-за пандемии – масштабные судьбоносные сделки отложены минимум до следующего лета.

У «Атлетико» тоже вряд ли куча лишнего кэша, но мадридцы за гроши взяли парня, который гарантирует голы. В пяти из семи последних сезонов Суарес выбивал больше 20 банок в чемпионате, причем планка не покорялась только когда Луис проводил меньше 2500 минут. Для сравнения: начиная с сезона-2015/16 в составе «Атлетико» не было страйкера с 20+ голами за турнир. Суарес точно расшевелит атаку мадридцев – по сути, они мощно улучшили худшую позицию.

Самую четкую характеристику уругвайцу дал аналитик «Зенита» и экс-автор Eurosport.ru Никита Васюхин: «Даже в приличном возрасте, в худшем сезоне «Барселоны» лет за 10, Суарес имел выдающиеся показатели в том, что касается открываний, завершений, получений мяча в опасных зонах и трансформации приемов в моменты. Ему в целом все равно, в какой атакующей системе играть – он везде может быть эффективен, кроме разве что структур, где в его направлении будут бить верхом в борьбу.

Луис Суарес в матче против «Атлетико» Фото: Imago

Да, Суарес бегает меньше 9 км, мало двигается, когда команда защищается, практически не оказывает давления и имеет мизерный оборонительный статс. Но вряд ли это большая проблема, потому что Симеоне легко может разгрузить одного атакующего игрока, если он будет делать результат впереди. Так что Суарес спокойно может забить больше 20 мячей, если сыграет под 3000 минут».

Иными словами, «Барса» за бесценок отдала конкурентам именно того монстра, в котором они больше всего нуждались. При этом важно понимать, что оборона «Атлетико» явно останется такой же ультраплотной, а в атаке однозначно расцветет Феликс.

Теперь, если Симеоне сохранит Томаса и Хименеса (все к этому идет), его команда обязана бороться за золото Ла Лиги. Кажется, тот идеальный баланс, который Диего старательно искал все последние годы, наконец найден: пришло время возвращать корону спустя шесть лет.

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