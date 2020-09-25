Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Луисом Суаресом – уругваец перешел в «Атлетико» за 6 миллионов евро.

«Я догадывался, но в пятницу вошел в раздевалку и окончательно убедился. Будет трудно больше не заниматься с тобой повседневными делами как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать. Прошло много лет, сколько было общих обедов, ужинов… Многое из этого не забудется.

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Будет странно увидеть тебя в другой футболке. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, ты добился больших успехов как с командой, так и индивидуально. Ты не заслужил изгнания, особенно таким образом. Правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в новом испытании. Очень тебя люблю. До скорой встречи, друг», – написал Лео в инстаграме.

По информации El Chiringuito TV, перед уходом Суарес отказался от прощального фото с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Луис окончательно решился на уход из клуба после того, как новый главный тренер «блауграны» Роналд Куман заявил о нежелании работать с ним – коуч потратил минуту на телефонный разговор с футболистом для оглашения этого факта.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Ливерпуля».

Уругваец за шесть лет на «Камп Ноу» забил 198 мячей и выиграл 13 титулов – в том числе, четыре победы в чемпионате Испании и Лигу чемпионов-2014/15.

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