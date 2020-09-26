Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию в «Барселоне».
«Я буду уважительным. Кроме того, я не знаю, что происходит внутри клуба, поэтому не хочу вмешиваться. Думаю, у каждого клуба есть проблемы и трудности. Считаю, что «Барселона», с точки зрения команды и состава – это клуб, который будет бороться за все трофеи. Я в этом не сомневаюсь», – цитирует француза AS.
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- В конце августа Месси объявил о желании покинуть «Барселону», а после неудачи обвинил правление и президента Бартомеу в нарушении обещаний.
- Клуб избавляется от возрастных игроков с высокими окладами – одной из жертв новой политики стал 33-летний Луис Суарес.
- После его ухода Лео написал: «Ты не заслужил изгнания, особенно таким образом. Правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет».
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