Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию в «Барселоне».

«Я буду уважительным. Кроме того, я не знаю, что происходит внутри клуба, поэтому не хочу вмешиваться. Думаю, у каждого клуба есть проблемы и трудности. Считаю, что «Барселона», с точки зрения команды и состава – это клуб, который будет бороться за все трофеи. Я в этом не сомневаюсь», – цитирует француза AS.

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  • В конце августа Месси объявил о желании покинуть «Барселону», а после неудачи обвинил правление и президента Бартомеу в нарушении обещаний.
  • Клуб избавляется от возрастных игроков с высокими окладами – одной из жертв новой политики стал 33-летний Луис Суарес.
  • После его ухода Лео написал: «Ты не заслужил изгнания, особенно таким образом. Правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет».

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