«Я буду уважительным. Кроме того, я не знаю, что происходит внутри клуба, поэтому не хочу вмешиваться. Думаю, у каждого клуба есть проблемы и трудности. Считаю, что «Барселона», с точки зрения команды и состава – это клуб, который будет бороться за все трофеи. Я в этом не сомневаюсь», – цитирует француза AS.