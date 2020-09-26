25 сентября стало известно о переходе Луиса Суареса из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». На бумаге сделка кажется вполне адекватной – каталонцы взяли курс на омоложение и избавились от 33-летнего форварда, запросив за него символические 6 млн евро. Сам Луис получил возможность и дальше выступать на топовом уровне с приличным окладом, хоть и не таким жирным, как в Каталонии.

Вопросы вызвал не сам переход, а манера, в которой «блауграна» рассталась с игроком – уругваец провел на «Камп Ноу» шесть лет и выиграл 13 титулов, среди которых четыре победы в чемпионате Испании и Лига чемпионов. В нормальных клубах нападающего пригласили бы на разговор с тренером и президентом, объяснили, что команда нуждается в перестройке и что в новом сезоне у него будет меньше игрового времени. Еще раз заверили бы в важности для нынешнего коллектива и для истории клуба, а потом среди прочих вариантов ненавязчиво намекнули о перспективах нового испытания.

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Как все случилось на самом деле: заступивший на должность нового главного тренера Роналд Куман позвонил Суаресу и за минуту уведомил о том, что не рассчитывает на него в будущем сезоне. Луис получал 17 млн евро за сезон и не хотел уходить, но руководство команды пригрозило, что будет мариновать его на лавке весь сезон.

История с уходом уругвайца наложилась на летнюю сагу с факсом Месси – аргентинец хотел покинуть клуб, но Жозеп Бартомеу цинично прокатил легенду. Лео попрощался с Суаресом и в очередной раз прошелся по манере руководства в обращении с игроками: «Ты один из самых важных игроков в истории клуба, ты добился больших успехов как с командой, так и индивидуально. Ты не заслужил изгнания, особенно таким образом. Правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет».

Реакция капитана очевидна – он не ожидал настолько потребительского отношения со стороны гениальных менеджмеров. К критике Бартомеу присоединились и другие бывшие футболисты каталонцев. «К сожалению, эти реалии продолжаются уже некоторое время, и это подтверждается год за годом. Дело не в победах или поражениях, а в уважении – мы это знаем, а они нет», – прокомментировал пост Лео в инстаграме бывший защитник «сине-гранатовых» Дани Алвес. Он тоже покинул клуб в напряженных отношениях с боссами.

«Невероятно, как они ведут дела», – срезонировал Неймар. «Сынок, изящество нельзя купить. Заботься только о себе, подумай об этом», – присоединился Самюэль Это'О.

Воспитанник клуба Сеск Фабрегас оставил под постом несколько эмодзи аплодисментов, а перед матчем «Монако» прокомментировал ситуацию на пресс-конференции: «Есть вещи, которые можно было бы сделать иначе. Мы говорим об игроках, которые отдали жизни за «Барсу», выиграли много титулов, были кумирами и легендами. Что касается обращения с игроками и уважения, это меня немного огорчает.

Это тяжелые моменты для клуба, но скоро многое изменится. Я надеюсь, что через несколько месяцев все наладится и клуб снова будет на вершине, чего мы все хотим», – закончил на оптимистичной ноте испанец. Весной 2021 года в «Барселоне» состоятся президентские выборы, и у Бартомеу почти нулевые шансы сохранить пост – если он вообще дотянет до переизбрания. Нынешнее руководство не уважает игроков и планомерно хоронит имидж клуба постоянными скандалами с его лидерами.

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